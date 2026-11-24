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ДТП в Джалилабаде, есть пострадавшие - ФОТО

В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Абдуллу Джалилабадского района. В результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-21099 и ВАЗ-2107 несколько человек получили травмы.