Ратифицировано соглашение, измененное и изложенное в новой редакции, между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), компаниями "TotalEnergies EP Absheron B.V.", "SOCAR Absheron" и "ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited".

Как сообщает корреспондент Trend, данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Day.Az.

Было отмечено, что подрядными сторонами соглашения о разведке, разработке и долевом разделе добычи на морском блоке "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря, подписанного 27 февраля 2009 года, являются компании "SOCAR Absheron", "TotalEnergies EP Absheron B.V." (TEPAB) и "ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited" (XRG).

На указанном месторождении одна скважина в рамках схемы первоначальной добычи была введена в эксплуатацию 3 июля 2023 года. Окончательное инвестиционное решение по проекту полномасштабной разработки, предусматривающему разработку четырех новых скважин на газовом месторождении, было принято 25 сентября 2026 года. 26 сентября между SOCAR и подрядными сторонами было подписано соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи на месторождении "Абшерон", измененное и изложенное в новой редакции.

Согласно новой редакции, основным изменением является продление периода разработки и добычи, начавшегося 1 марта 2017 года, с 30 до 40 лет. Это продление связано с разработкой четвертой скважины в рамках полномасштабной разработки и реализацией создаваемой ею стоимости. Так, ожидается, что четвертая скважина обеспечит дополнительную добычу газа до 2057 года и повысит общий коэффициент извлечения газа на блоке "Абшерон". В связи с включением четвертой скважины в Окончательное инвестиционное решение по полномасштабной разработке месторождения "Абшерон" было согласовано продление периода разработки и добычи по соглашению на 10 лет с целью обеспечения возврата инвестиций, вложенных в разработку скважины.

Измененным соглашением, изложенным в новой редакции, также предусматривается, что расходы на строительство и эксплуатацию объектов, которые будут построены и профинансированы подрядчиками в целях подключения к соответствующим объектам инфраструктуры для транспортировки объемов газа и конденсата в рамках проекта полномасштабной разработки "Абшерон", будут считаться затратами на нефтегазовые операции по соглашению и относиться к возмещаемым затратам.

В то же время шесть приложений, добавленных к предыдущему соглашению, сохраняются на прежних условиях, включаются в новую редакцию и объединяются в единый документ. Кроме того, в соглашение вносятся некоторые редакционные изменения.

Законопроект "О принятии и утверждении, а также предоставлении разрешения на реализацию измененного и изложенного в новой редакции Соглашения о разведке, разработке и долевом разделе добычи на морском блоке "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компаниями "TotalEnergies EP Absheron B.V.", "SOCAR Absheron" и "ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited"" после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.