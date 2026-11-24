Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компанией Wison Engineering Ltd обсуждены возможности сотрудничества в сфере повышения энергоэффективности.

Как сообщили Day.Az в Государственной нефтяной компании, обсуждения состоялись 24 ноября в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным исполнительным директором компании Wison Engineering Ltd Чжоу Хунляном.

На встрече была предоставлена информация о многопрофильной деятельности SOCAR, охватывающей различные направления энергетической цепочки создания стоимости, в том числе о проектах, реализуемых компанией в сферах переработки, нефтехимии и цифровизации.

Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в нефтехимической отрасли, модернизации производственных объектов с применением инновационных технологических решений и повышении энергоэффективности, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.