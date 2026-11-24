В продажу поступили билеты на западное дерби в рамках 13-го тура Мисли Премьер-лиги по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча между "Туран Товузом" и "Кяпазом" состоится 28 ноября на Товузском городском стадионе и начнется в 16:30.

Стоимость билетов в зависимости от сектора составляет два, три и пять манатов. Болельщики могут выбрать места и приобрести билеты на сайте birbilet.az или в кассах стадиона.

Для членов семей шехидов и ветеранов войны предусмотрен отдельный сектор. Бесплатные пригласительные билеты можно получить в кассе стадиона.

Вход на стадион будет осуществляться по QR-коду на бумажном или электронном билете.

"Туран Товуз" с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана , а "Кяпаз" с 18 очками располагается на шестой строчке.