Азербайджан и Монтенегро обсудили перспективы развития отношений - ФОТО
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 24 ноября встретился с находящимся с визитом в стране премьер-министром Монтенегро Милойко Спаичем.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
Отмечается, что в ходе встречи было выражено удовлетворение положительной динамикой развития отношений между Азербайджаном и Монтенегро. Подчеркнуто, что за прошедший период расширились сферы взаимовыгодного сотрудничества.
Стороны также подчеркнули важность более эффективного использования потенциала торгово-экономического сотрудничества и высоко оценили положительные результаты, достигнутые в сфере взаимных инвестиций.
Отметив важность гуманитарного сотрудничества, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении обменов в сферах туризма, культуры и образования.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Монтенегро по различным направлениям, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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