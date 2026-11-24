После вступления в должность нового ректора Бакинского государственного университета (БГУ) Малейки Аббасзаде интерес вызывают возможные кадровые и структурные изменения в вузе, а также первые шаги нового руководства.

Как передает Day.Az, в отделе по связям с общественностью и информации БГУ в ответ на запрос Trend сообщили, что Малейка Аббасзаде приступила к исполнению своих обязанностей несколько дней назад и в настоящее время знакомится с деятельностью университета.

"В настоящее время ректор знакомится с деятельностью университета. Информация о работе ректора и принимаемых ею решениях публикуется отделом по связям с общественностью и информации БГУ на официальных каналах университета", - добавили в вузе.

Отметим, что после назначения Малейки Аббасзаде ректором БГУ распространились различные сообщения о возможных кадровых перестановках в университете. Несколько дней назад некоторые СМИ сообщили об освобождении от должности помощника ректора Нармин Гейдарли. Однако в университете опровергли эту информацию.

Напомним, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 ноября Малейка Аббасзаде назначена ректором Бакинского государственного университета.