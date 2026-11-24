Переговоры возможны только при выполнении семи условий, выдвинутых Ираном для восстановления региональной стабильности и снижения напряженности.

Как передает Day.Az со ссылкой на информационный портал парламента Ирана, об этом заявил председатель парламента страны Мохаммад Багер Галибаф во вторник, 24 ноября, выступая на заседании законодательного органа.

По его словам, Иран готов дать решительный ответ на любые действия противоположной стороны. "В случае неправомерных действий с ее стороны мы готовы изменить географию войны", - подчеркнул Галибаф.

Он также отметил, что позиция Тегерана остается четкой и неизменной. По мнению председателя парламента, угрозы в адрес иранских граждан и усиление экономического давления свидетельствуют об отчаянии противоположной стороны.

Галибаф добавил, что в условиях продолжающегося противостояния особенно важно сохранять национальное единство и не допускать необоснованных разногласий внутри страны.

Отметим, что очередное обострение в отношениях между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли по территории Ирана несколько серий ударов, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном.

В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.