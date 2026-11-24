В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова в рамках фестиваля MicroFest 2026 состоялся специальный вечер, посвященный истории азербайджанской анимации. Центральным событием программы стал показ мультфильма "Медведь и мышь" (1970) - первого рисованного авторского анимационного фильма в Азербайджане.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Особое место в истории картины занимает творческий союз двух выдающихся представителей азербайджанской культуры - художника и режиссера Назима Мамедова и писателя Максуда Ибрагимбекова. Назим Мамедов выступил режиссером и художником фильма, а Максуд Ибрагимбеков стал автором сценария. Их совместная работа объединила кинематографическое и литературное искусство, оставив заметный след в истории национальной анимации.

Показ "Медведя и мыши" стал возможностью обратиться к истокам отечественной анимации, вспомнить ее основателей и познакомить современную аудиторию с произведением, занимающим особое место в культурном наследии Азербайджана.

Символично, что вечер прошел именно в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова. Событие объединило память о двух авторах и напомнило об их совместном вкладе в развитие национальной культуры.

Модератором вечера выступил Рустам Гусейнов.

Организаторами мероприятия выступили - Arts Council Azerbaijan, Səyahət NGO, Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер", Центр творчества Максуда Ибрагимбекова и Музей анимации имени Назима Мамедова.

Вечер стал частью культурной программы MicroFest 2026, направленной на сохранение и популяризацию художественного наследия Азербайджана, а также на знакомство новых поколений с важными страницами истории отечественного искусства.