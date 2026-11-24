Автор: Азер Ахмедбейли

Азербайджан совершил впечатляющий рывок в мировом рейтинге электронного правительства ООН. Согласно опубликованному 19 ноября докладу, за два года страна поднялась сразу на 36 позиций - с 74-го на 38-е место. А по уровню развития государственных онлайн-услуг заняла 11-е место в мире, опередив Великобританию, США, Канаду и ряд других развитых государств.

Достижение, безусловно, заслуживающее высокой оценки. Цифровизация сокращает бюрократию, экономит время, делает государственные и банковские услуги доступнее. То, на что раньше уходили часы, теперь можно сделать за несколько минут, не выходя из дома.

Но мы оцениваем цифровизацию с позиции тех, кому она облегчает жизнь. Между тем для определенной части общества она, напротив, становится источником новых трудностей. Недостаток цифровых навыков порождает неуверенность, страх совершить ошибку и ощущение беспомощности.

Вчера человек мог самостоятельно оплатить счет, получить документ или решить вопрос в банке. Сегодня ему приходится разбираться в незнакомых приложениях, проходить электронную идентификацию, запоминать пароли. Он боится нажать не ту кнопку, потерять деньги, отправить документ не туда, а в итоге теряется, просит помощи, раздражается.

Причем речь не обязательно о малообразованных людях. Среди них немало людей, которые десятилетиями успешно справлялись со своими повседневными делами. Но технологии меняются быстрее, чем они успевают к ним приспосабливаться. В результате люди, привыкшие полагаться на себя, вынуждены обращаться к детям, родственникам, соседям, чтобы воспользоваться банковской услугой, оплатить коммунальные счета или заполнить электронное заявление. Пока рядом есть кому помочь, проблема кажется незначительной. А если такого человека нет?

И таких людей, судя по всему, гораздо больше, чем принято думать.

Согласно исследованию Международного союза электросвязи, проведенному совместно с азербайджанскими государственными структурами в 2023 году, лишь около 25 процентов жителей страны в возрасте 15-74 лет обладали, как минимум, базовыми цифровыми навыками. Конечно, это не означает, что три четверти населения не способны пользоваться электронными услугами. Многие ежедневно общаются через мессенджеры, читают новости, смотрят видео. Но цифра показывает, насколько велик разрыв между развитием цифровой инфраструктуры и подготовленностью общества к ее полноценному использованию. Причем исследование не охватывает людей старше 74 лет, для которых освоение новых технологий нередко представляет крайнюю сложность.

Проблема далеко не только азербайджанская. С ней сталкиваются многие государства с высоким уровнем технологического развития. В Испании, например, законодательство предусматривает для физических лиц, за определенными исключениями, возможность выбирать между электронной и неэлектронной формой взаимодействия с государственными органами. Во Франции правозащитные институты неоднократно обращали внимание на то, что перевод административных процедур в цифровой формат может затруднять гражданам реализацию их прав.

Государство вправе модернизировать свои услуги, но доступность этих услуг не должна полностью зависеть от наличия у человека смартфона и необходимых навыков.

Конечно, сохранение традиционных способов обслуживания требует дополнительных расходов. Государству и бизнесу выгоднее переводить операции в электронный формат, сокращая затраты на персонал и инфраструктуру. Но экономическая эффективность не может быть единственным критерием, особенно когда речь идет о получении пенсии, медицинской помощи, государственных документов и других жизненно важных услуг.

В Азербайджане уже существует успешный опыт сочетания цифровых технологий с традиционными формами обслуживания населения. Система ASAN xidmət наглядно продемонстрировала, что граждане могут получать необходимые услуги при непосредственном обращении к сотрудникам, даже если сами не владеют цифровыми навыками. Этот подход заслуживает сохранения и дальнейшего развития по мере расширения электронных услуг.

Азербайджан добился впечатляющих результатов в развитии электронного правительства. Теперь важно, чтобы за стремительным совершенствованием технологий не остались незамеченными люди, которым трудно приспособиться к новой реальности.