Специалисты Агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов проводят регулярные наблюдения и мониторинг на участке Бадамдар - 20-й участок в Сабаильском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что в ходе последних мониторингов установлено, что оползневые процессы на территории продолжают оставаться активными, а существующие трещины расширяются.

Ситуация на участке находится под контролем специалистов.