https://news.day.az/society/1876765.html В зоне оползня в Бадамдаре расширились трещины Специалисты Агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов проводят регулярные наблюдения и мониторинг на участке Бадамдар - 20-й участок в Сабаильском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
В зоне оползня в Бадамдаре расширились трещины
Специалисты Агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов проводят регулярные наблюдения и мониторинг на участке Бадамдар - 20-й участок в Сабаильском районе Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Отмечается, что в ходе последних мониторингов установлено, что оползневые процессы на территории продолжают оставаться активными, а существующие трещины расширяются.
Ситуация на участке находится под контролем специалистов.
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