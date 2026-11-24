Впервые в Баку приезжает известный турецкий актер Мехмет Гюнсюр, знакомый зрителям по роли шехзаде Мустафы - сына Султана Сулеймана и Хюррем Султан в популярном сериале "Великолепный век".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы CineMastercard.

Гала-показ романтического фильма "Aşk Tesadüfleri Sever 3" состоится в кинотеатре CineMastercard в Торговом центре Deniz Mall в 19:00. Особым событием вечера станет встреча зрителей с исполнителями главных ролей и создателями фильма, которые лично представят картину бакинской публике.

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Вместе с ним в столицу прибудут режиссер-постановщик фильма Омер Фарук Сорак, режиссер Ипек Сорак, а также актер Серкан Алтунорак, известный по роли Ташлыджалы Яхьи-бея - соратника шехзаде Мустафы в сериале "Великолепный век".

Фильм "Aşk Tesadüfleri Sever 3" уже эксклюзивно представлен в кинотеатрах CineMastercard. Гала-показ станет особой возможностью увидеть картину на большом экране и лично встретиться с любимыми актерами, узнать больше о ее создании и разделить атмосферу вечера вместе с артистами.