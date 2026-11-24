Новый резидент Сумгайытского промышленного парка реализует проект по закалке листового стекла, его ламинированию и изготовлению стеклопакетов с теплоизоляцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило Агентство по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана.

Так, ООО "Azerfloat Processing" присвоен статус резидента Сумгайытского промышленного парка, находящегося под управлением агентства.

В рамках проекта стоимостью 18 миллионов манатов планируется ежегодно обрабатывать 1,59 миллиона квадратных метров листового стекла.

Отметим, что Сумгайытский промышленный парк был создан указом Президента Азербайджана от 21 декабря 2011 года. Основными целями создания парка являются формирование благоприятных условий для развития в стране конкурентоспособного промышленного производства на основе инноваций и высоких технологий, поддержка предпринимательства, содействие устойчивому развитию ненефтяного сектора и увеличение занятости в промышленной сфере.

В Сумгайытском промышленном парке, являющемся крупнейшим промышленным парком Южного Кавказа, в настоящее время зарегистрировано 46 резидентов. На сегодня резиденты инвестировали в промышленный парк более 5,6 миллиарда манатов, создано более 6400 рабочих мест.