В Азербайджане подготовили предложения по квоте на трудовую миграцию на 2027 год
Подготовлены предложения по квоте на трудовую миграцию на 2027 год.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Отмечается, что под председательством министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева состоялось очередное заседание "Комиссии по подготовке предложений для определения квоты на трудовую миграцию и координации работы в этой сфере".
На заседании с участием представителей соответствующих государственных органов были обсуждены состояние исполнения утвержденной квоты на трудовую миграцию на 2026 год, а также подготовленные предложения по квоте на трудовую миграцию на 2027 год.
А. Алиев подчеркнул, что в результате успешной социально-экономической политики главы государства обеспечивается устойчивое развитие экономики страны, в том числе наблюдается положительная динамика на рынке труда и формируются новые направления развития.
Сообщается, что при подготовке предложений по квоте на трудовую миграцию на 2027 год были учтены тенденции развития, наблюдаемые в различных отраслях экономики, в том числе реализуемые государственные программы и стратегии, потребность работодателей в кадрах, обладающих современными профессиональными навыками и квалификацией, влияние демографических процессов на рынок труда, имеющиеся трудовые ресурсы, а также количество и потенциал квалифицированных специалистов, завершивших обучение и выходящих на рынок труда.
Кроме того, были проанализированы прогнозы, касающиеся текущего состояния рынка труда и перспектив его дальнейшего развития. Наряду с ежегодным расширением потенциала квалифицированных местных кадров в стране и мерами, принимаемыми для повышения профессиональных навыков и конкурентоспособности имеющейся рабочей силы, была отмечена важность учета потребности отдельных отраслей экономики в квалифицированной иностранной рабочей силе.
По итогам обсуждений было принято решение представить в Кабинет министров для рассмотрения проект, отражающий предложения по квоте на трудовую миграцию на 2027 год.
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