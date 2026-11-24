Подготовлены предложения по квоте на трудовую миграцию на 2027 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что под председательством министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева состоялось очередное заседание "Комиссии по подготовке предложений для определения квоты на трудовую миграцию и координации работы в этой сфере".

На заседании с участием представителей соответствующих государственных органов были обсуждены состояние исполнения утвержденной квоты на трудовую миграцию на 2026 год, а также подготовленные предложения по квоте на трудовую миграцию на 2027 год.

А. Алиев подчеркнул, что в результате успешной социально-экономической политики главы государства обеспечивается устойчивое развитие экономики страны, в том числе наблюдается положительная динамика на рынке труда и формируются новые направления развития.

Сообщается, что при подготовке предложений по квоте на трудовую миграцию на 2027 год были учтены тенденции развития, наблюдаемые в различных отраслях экономики, в том числе реализуемые государственные программы и стратегии, потребность работодателей в кадрах, обладающих современными профессиональными навыками и квалификацией, влияние демографических процессов на рынок труда, имеющиеся трудовые ресурсы, а также количество и потенциал квалифицированных специалистов, завершивших обучение и выходящих на рынок труда.

Кроме того, были проанализированы прогнозы, касающиеся текущего состояния рынка труда и перспектив его дальнейшего развития. Наряду с ежегодным расширением потенциала квалифицированных местных кадров в стране и мерами, принимаемыми для повышения профессиональных навыков и конкурентоспособности имеющейся рабочей силы, была отмечена важность учета потребности отдельных отраслей экономики в квалифицированной иностранной рабочей силе.

По итогам обсуждений было принято решение представить в Кабинет министров для рассмотрения проект, отражающий предложения по квоте на трудовую миграцию на 2027 год.