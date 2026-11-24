Предстоящий матч Лиги чемпионов между бакинским "Сабахом" и испанской "Барселоной" вызвал большой интерес среди футбольных болельщиков.

Как сообщает Day.Az, по информации азербайджанского клуба, ради этой встречи в Баку прибыли болельщики из 78 стран мира.

В преддверии игры "Сабах" также представил специальный проморолик, посвященный противостоянию с каталонским клубом.

Отметим, что матч состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи - в 21:45.