https://news.day.az/sport/1876783.html Матч "Сабах"-"Барселона": болельщики съезжаются в Баку - ВИДЕО Предстоящий матч Лиги чемпионов между бакинским "Сабахом" и испанской "Барселоной" вызвал большой интерес среди футбольных болельщиков. Как сообщает Day.Az, по информации азербайджанского клуба, ради этой встречи в Баку прибыли болельщики из 78 стран мира.
Матч "Сабах"-"Барселона": болельщики съезжаются в Баку - ВИДЕО
Предстоящий матч Лиги чемпионов между бакинским "Сабахом" и испанской "Барселоной" вызвал большой интерес среди футбольных болельщиков.
Как сообщает Day.Az, по информации азербайджанского клуба, ради этой встречи в Баку прибыли болельщики из 78 стран мира.
В преддверии игры "Сабах" также представил специальный проморолик, посвященный противостоянию с каталонским клубом.
Отметим, что матч состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи - в 21:45.
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