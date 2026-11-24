https://news.day.az/azerinews/1876780.html 29 yaşlı oğlan küçədə öldü Bakıda gənc oğlan küçədə vəfat edib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 23-ü saat 12 radələrində Nəsimi rayonu Topçubaşov küçəsində baş verib. Sumqayıt şəhər sakini 1997-ci il təvəllüdlü F.Nurəliyevin üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti səkidə tapılıb.
29 yaşlı oğlan küçədə öldü
Bakıda gənc oğlan küçədə vəfat edib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 23-ü saat 12 radələrində Nəsimi rayonu Topçubaşov küçəsində baş verib.
Sumqayıt şəhər sakini 1997-ci il təvəllüdlü F.Nurəliyevin üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti səkidə tapılıb.
Faktla bağlı araşdırmalar Nəsimi Rayon Prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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