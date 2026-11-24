https://news.day.az/azerinews/1876792.html Sumqayıtda evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb Noyabrın 21-də Sumqayıt şəhərində oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Gecə saatlarında şəhər ərazisində yerləşən evlərin birindən 400 manat pul və 5000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları talanıb.
Sumqayıtda evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb
Noyabrın 21-də Sumqayıt şəhərində oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Gecə saatlarında şəhər ərazisində yerləşən evlərin birindən 400 manat pul və 5000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları talanıb.
Day.Az xəbər verir ki, polis tərəfindən keçirilən tədbirlə əməli törədən narkotiklərlə əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş K.Həsənzadə müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Ondan psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkarlanıb.
Araşdırma aparılır.
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