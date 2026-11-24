Утром в результате подрыва на морской мине в Ормузском проливе произошел взрыв на четвертом нефтяном танкере, который, по утверждению иранской стороны, пытался незаконно пройти через пролив.

Как сообщает Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, инцидент произошел сегодня утром, передает Day.Az.

В заявлении отмечается, что ранее еще три нефтяных танкера пытались пересечь Ормузский пролив, несмотря на предупреждения военно-морских сил КСИР. В результате им пришлось вернуться в Персидский залив.

В КСИР подчеркнули, что попытки использовать запрещенные маршруты в Ормузском проливе могут привести к взрывам и пожарам.

Отметим, что очередная напряженность в отношениях между США и Ираном началась 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана под предлогом ответа на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.