Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Рафинья оказался в центре внимания азербайджанских болельщиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, вокруг бразильца, прибывшего в Баку на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Сабахом", собралась толпа поклонников. Футболист не оставил без внимания их просьбы об автографах.

Ранее каталонское издание Mundo Deportivo отметило, что Рафинья наряду с Педри, Френки де Йонгом и Ханси Фликом вызвал наибольший ажиотаж среди встречавших "Барселону" в Баку болельщиков.

Матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Сабахом" и "Барселоной" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.