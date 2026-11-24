Начиная с полудня 25 ноября в некоторых частях Баку и Абшеронского полуострова временами ожидаются дожди. В отдельных местах полуострова возможны кратковременные ливни. Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет. Максимальная температура воздуха составит 12-14 градусов тепла.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она также отметила, что 25 ноября в регионах, начиная с северных и западных районов, ожидаются переменные осадки. В отдельных местах возможны осадки могут принять интенсивный характер, возможны грозы, а в горных районах выпадет снег. В связи с ожидаемыми осадками повысится водность рек, не исключено прохождение кратковременных селей по некоторым горным рекам. Максимальная температура воздуха в равнинных районах составит 14-18, в горных - 5-8 градусов тепла.

Гюльшад Мамедова сообщила, что 26 ноября на территории страны ожидается стабильная погода, в течение дня преимущественно будет без осадков.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az