Использование телефона за рулем во время движения автомобиля считается административным правонарушением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно статье 342.6 Кодекса об административных проступках, разговор по телефону во время движения автомобиля может повлечь за собой административную ответственность водителя.

Так, за использование телефона во время управления автомобилем, если водитель держит его в руке, предусмотрен штраф в размере 50 манатов.