https://news.day.az/society/1876787.html За это водители могут быть оштрафованы на 50 манатов Использование телефона за рулем во время движения автомобиля считается административным правонарушением. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно статье 342.6 Кодекса об административных проступках, разговор по телефону во время движения автомобиля может повлечь за собой административную ответственность водителя.
За это водители могут быть оштрафованы на 50 манатов
Использование телефона за рулем во время движения автомобиля считается административным правонарушением.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно статье 342.6 Кодекса об административных проступках, разговор по телефону во время движения автомобиля может повлечь за собой административную ответственность водителя.
Так, за использование телефона во время управления автомобилем, если водитель держит его в руке, предусмотрен штраф в размере 50 манатов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре