Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 27 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будут обсуждены следующие вопросы:

Проект закона Азербайджанской Республики "О принятии, утверждении и разрешении на реализацию Соглашения о разведке, разработке и долевом разделе добычи по контрактной площади "Средняя Кура" Азербайджанской Республики между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, компанией "ExxonMobil Exploration Production Azerbaijan Limited" и ООО "Middle Kura"".

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электронной торговле" (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимого имущества" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об аккредитации в области оценки соответствия" и "О техническом регулировании" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (первое чтение).