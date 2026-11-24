В последнюю неделю действительно наблюдается повышенная активность Запада в нашем регионе. В регионе побывал глава МИД Германии, в Баку встречали главу МИД Италии и министра внутренней безопасности США, премьер-министра Монтенегро, главу МИД Грузии. В понедельник произошли еще два важных события - Армения опубликовала проект новой Конституции, а Пашинян и Трамп дали старт реализации TRIPP. Все эти события свидетельствуют о повышенном интересе к нашему региону.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По мнению политолога, такой повышенный интерес сопряжен, с одной стороны, с конфликтной и опасной ситуацией на Ближнем Востоке, связанной с Ираном. С другой стороны, с возрастающим значением Среднего коридора для Европы и Запада в целом.

"Азербайджан является той державой, которая обеспечивает реализацию крупных транспортных проектов. Наша страна - главная в плане обеспечения безопасности в регионе. Она же обладает наибольшими ресурсами, поддерживает самые интенсивные и прочные связи как в западном (через Грузию и Турцию), так и в восточном (через Центральную Азию на Китай) направлениях. Эти факторы, естественно, повышают интерес к стране со стороны государств и ЕС, и США", - сказал Мусабеков.

Наш собеседник отметил, что прежде на Южном Кавказе имелся серьезный источник дестабилизацией - карабахский конфликт. Теперь конфликт остался в прошлом, а Азербайджан и Армения двигаются в сторону нормализации отношений.

"Для того, чтобы процесс был завершен подписанием мирного договора, необходимо, чтобы из Конституции Армении были удалены все положения, которые могут трактоваться как территориальные претензии к Азербайджану. В мирном процессе Ереван поддерживают в первую очередь западные государства. Они понимают, что это обеспечит долговременный мир, открытие коммуникаций. Сегодня это отвечает их интересам. О чем свидетельствует реакция европейских стран на официальный запуск "Маршрута Трампа". Армения после завершения конфликта получила возможность воспользоваться фактором географии. Не думаю, что кто-то сомневается, что благодарить за это она должна Азербайджан", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева