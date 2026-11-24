25 ноября в связи с проведением футбольного матча клуба "Сабах" на Бакинском олимпийском стадионе будет ограничено движение транспортных средств по улице Национальной солидарности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что в связи с ограничением временно изменятся схемы движения 18 регулярных автобусных маршрутов: №24, 107, 118A, 118B, 131, 139, 148, 162, 163, 166, 173A, 173B, 197, 198, 204, 216, 217 и M8.

В направлении Сабунчинской транспортной развязки автобусы будут следовать по улице Национальной солидарности (боковая дорога), проспектам Зии Буниятова и Гейдара Алиева.

В направлении Транспортного пересадочного узла "Кёроглу" автобусы будут двигаться по проспекту Гейдара Алиева.