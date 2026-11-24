Предлагается снизить размер государственной пошлины за подачу заявления о выдаче судебного приказа со 100 до 25 манатов, а также рассчитывать государственную пошлину за подачу апелляционных, кассационных и дополнительных кассационных жалоб по имущественным искам, подлежащим оценке, исходя только из оспариваемой части.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", представленным на рассмотрение Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, размер государственной пошлины за подачу заявления о выдаче судебного приказа будет снижен с нынешних 100 до 25 манатов.

Отметим, что согласно Гражданскому процессуальному кодексу, приказное производство применяется к требованиям об уплате определенной денежной суммы или истребовании имущества, основанным на очевидной либо неоспариваемой обязанности должника. В таких случаях может быть выдан судебный приказ. Судебный приказ выносится в течение 3 дней со дня поступления требования без проведения судебного разбирательства и вызова сторон и сам является исполнительным документом.

В настоящее время за подачу заявления о выдаче судебного приказа взимается государственная пошлина в размере 100 манатов. За подачу искового заявления по требованиям стоимостью до 1 000 манатов взимается пошлина в размере 30 манатов, а по искам стоимостью до 10 000 манатов - в размере 30 манатов плюс 1 процент от суммы иска. Например, если сумма искового требования составляет 2 000 манатов, государственная пошлина равна 40 манатам.

Законодательство предоставляет заявителям право обращаться в суд по требованиям, которые могут рассматриваться в рамках приказного производства, также в порядке искового производства на общих основаниях. Однако действующие размеры государственных пошлин создают условия, при которых очевидные и бесспорные требования на небольшие суммы вместо приказного производства предъявляются в порядке искового производства.

Это приводит к увеличению судебных расходов, связанных с рассмотрением таких дел, а также к тому, что из-за процессуальных процедур суды вынуждены тратить больше времени и других ресурсов.

В законопроекте отмечается, что снижение государственной пошлины за выдачу судебных приказов будет стимулировать заявителей выбирать приказное производство при рассмотрении очевидных и бесспорных требований. Это позволит решать споры в более оперативном порядке.

Другое изменение, предусмотренное законопроектом, касается порядка расчета государственной пошлины за подачу апелляционных, кассационных и дополнительных кассационных жалоб по имущественным искам, подлежащим оценке.

В настоящее время за подачу таких жалоб по искам, подлежащим и не подлежащим оценке, взимается государственная пошлина в размере 50 процентов от пошлины, установленной для соответствующих исков.

Согласно предлагаемому изменению, при подаче жалобы по иску, подлежащему оценке, при расчете государственной пошлины будет учитываться не общая сумма первоначального иска, а только оспариваемая часть.

Таким образом, финансовая нагрузка на лицо, подающее жалобу, в части уплаты государственной пошлины будет ограничена оспариваемой им частью, что позволит сократить его расходы.

Основная цель законопроекта - обеспечить более широкое применение приказного производства как средства правовой защиты по очевидным и бесспорным требованиям, содействовать эффективному использованию судебных ресурсов и снизить финансовые расходы лиц, обращающихся в суд, в том числе подающих жалобы в вышестоящие судебные инстанции.