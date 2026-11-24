Главный тренер испанской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик оценил игровой стиль бакинского "Сабаха" перед очной встречей в Лиге чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на предматчевой пресс-конференции перед игрой пятого тура общего этапа турнира немецкий специалист положительно отозвался о чемпионе Азербайджана.

"Сабах" - команда, которая любит играть в зрелищный футбол. У них есть свой собственный игровой стиль. Нас ждет интересный матч. Это Лига чемпионов, и мы с уважением относимся ко всем соперникам", - отметил Флик.

Главный тренер также прокомментировал отсутствие Ламина Ямаля, не прилетевшего с командой в Баку:

"Мы и раньше играли без Ямаля. С ним все в порядке, мы просто приняли решение, что он останется в Испании".

Специалист подчеркнул важность предстоящего матча для каталонского клуба:

"Как "Барселона", мы понимаем, насколько важны такие игры, и хотим набрать три очка в матче с "Сабахом". Они впервые в своей истории участвуют в Лиге чемпионов. Для "Сабаха" матчи против таких клубов, как "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" - это удовольствие и особое событие. Безусловно, каждый футболист соперника выйдет на завтрашнюю игру со стопроцентной мотивацией. Но и мы должны выйти на поле с таким же настроем".

По словам Флика, "Сабах" хорошо действует при контроле мяча:

"Если бы "Сабах" выступал в Ла Лиге, он был бы одной из лучших команд. Мы вместе с тренерским штабом проанализировали эту команду и считаем, что соперник показывает хорошую игру с мячом. В Испании отличная футбольная философия, там каждая команда знает, как нужно играть в футбол. "Сабах" относится именно к таким командам".

Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.