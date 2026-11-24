https://news.day.az/economy/1876835.html Товарооборот между Азербайджаном и Грузией достиг 900 млн долларов За 9 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией достиг 900 миллионов долларов.
Товарооборот между Азербайджаном и Грузией достиг 900 млн долларов
За 9 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией достиг 900 миллионов долларов.
Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, передает Day.Az.
Министр отметил, что существующий потенциал значительно выше этого показателя.
"Из Азербайджана в Грузию вложено более 4 миллиардов долларов инвестиций, а из Грузии в Азербайджан - 460 миллионов долларов", - добавил он.
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