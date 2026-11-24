Начало практической реализации проекта TRIPP в Армении 23 ноября 2026 года является очередным проявлением новых политических и экономических реалий, формирующихся на Южном Кавказе. В регионе, который на протяжении долгих лет характеризовался конфликтом, противостоянием и закрытыми коммуникациями, сегодня предпринимаются конкретные шаги по созданию новых транспортных и логистических связей. В центре этого процесса находятся решительная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также продвижение мирной повестки с Арменией.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Переход TRIPP к практическому этапу на территории Армении должен оцениваться, прежде всего, в контексте реализации стратегических целей, поставленных Азербайджаном, поскольку основная политическая почва для создания обсуждаемого сегодня транспортного соединения сформировалась именно в результате новых реалий, созданных Азербайджаном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, объявляя 23 ноября о начале практического этапа проекта, особо подчеркнул значение саммита, состоявшегося 8 августа 2025 года в Вашингтоне. По его словам, этот саммит стал поворотным моментом в трансформации Южного Кавказа. Пашинян отметил значимость Совместной декларации, подписанной в Вашингтоне, с точки зрения открытия пути к устойчивому миру в регионе. Само по себе это заявление является важным политическим моментом. Руководство Армении напрямую связывает старт TRIPP с прогрессом, достигнутым в мирном процессе с Азербайджаном. Следовательно, в политическом фундаменте проекта, к реализации которого Армения приступает, лежат новые отношения, сформировавшиеся между Баку и Ереваном", - отметил политолог.

По его словам, для понимания сути вопроса достаточно взглянуть на процессы, происходящие в регионе в последние годы. Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет благодаря Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, и антитеррористическим мероприятиям, проведенным в сентябре 2023 года. Тем самым был изменен статус-кво, существовавший на Южном Кавказе десятилетиями.

"Именно после этого в регионе появились реальные возможности для открытия коммуникаций, расширения экономического сотрудничества и обеспечения устойчивого мира. Азербайджан и в послевоенный период последовательно демонстрировал свою позицию: обеспечение устойчивого мира в регионе, восстановление транспортных связей и создание беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Позиция Баку в этом вопросе оставалась неизменной. Азербайджан выполнял все необходимые инфраструктурные работы на своей территории, расширял транспортные возможности в Восточном Зангезуре и Нахчыване, предпринимал практические шаги для реализации Зангезурского коридора. В вопросах же, касающихся Армении, в качестве основного условия выдвигались политическое соглашение и выполнение взаимных обязательств. Примечательным моментом в этой связи является то, что Азербайджан уже проделал большой объем работы по созданию инфраструктуры Зангезурского коридора на своей территории. Строительство автомобильной дороги Горадиз-Агбенд было завершено в октябре 2026 года. Строительство железнодорожной линии приближается к завершающему этапу. В сентябре 2026 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов объявил, что железнодорожный проект завершен на 75 процентов, а проект автомобильной дороги - примерно на 95 процентов. Также ведутся работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Нахчыване. То есть Азербайджан последовательно выполняет взятые на себя инфраструктурные обязательства. Наша страна действует как в политической, так и в практической плоскости для реализации стратегической транспортной линии, определенной еще много лет назад. Начало же реализации участка, который пройдет по территории Армении, свидетельствует о том, что к практическому этапу перешла и другая сторона этого процесса", - сказал он.

А. Гараев отметил, что значимость проекта TRIPP не ограничивается только созданием транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Предусматривается, что маршрут протяженностью около 43 километров охватит железную дорогу, автомобильную дорогу, энергетические и коммуникационные линии. Это соединение, наряду с расширением возможностей выхода Азербайджана в Турцию и Европу, создаст условия для обретения дополнительных возможностей и Средним коридором. "Для Армении этот проект также означает новые экономические возможности. Как признал и Пашинян, TRIPP может стать крупнейшим экономическим проектом его страны с момента обретения независимости. Посредством этого маршрута Армения намерена расширить возможности интеграции в международные транспортные сети, привлечь иностранные инвестиции и в особенности развить экономический потенциал Сюникского региона. Здесь есть важный момент: для того чтобы Армения получила эти возможности, необходимы были продвижение мирного процесса в регионе и нормализация отношений с Азербайджаном. Армения пытается сейчас воспользоваться для экономического развития именно теми возможностями, которые создала мирная повестка. С этой точки зрения старт TRIPP можно расценивать и как проявление экономических результатов модели регионального сотрудничества, выдвинутой Азербайджаном. Ведь Баку неоднократно заявлял, что мир и сотрудничество на Южном Кавказе откроют новые возможности для всех стран. А для этого, прежде всего, необходимы завершение конфликта, уважение территориальной целостности и открытие коммуникаций", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что в переходе TRIPP к практическому этапу следует особо отметить роль политической стратегии Президента Ильхама Алиева. Глава государства в послевоенный период, ставя во главу угла интересы Азербайджана, последовательно удерживал в повестке дня как мирные переговоры, так и вопрос восстановления региональных коммуникаций. "В результате позиции Азербайджана в регионе сформировались новые политические реалии. Подписанная в Вашингтоне 8 августа 2025 года Совместная декларация также стала подтверждением этих реалий в дипломатической плоскости. В документе нашли отражение важные положения, направленные на открытие транспортных связей между Азербайджаном и Арменией, развитие региональных коммуникаций и укрепление мира. По сути, старт TRIPP является показателем практической реализации требований, выдвинутых Азербайджаном много лет назад, и определенных им стратегических целей. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, создал новые политические реалии в регионе, продвинул мирный процесс с Арменией и превратил вопрос открытия коммуникаций в одно из важных направлений международной повестки дня.

С другой стороны, присутствие имени Президента США Дональда Трампа в названии проекта и участие Вашингтона в процессе также повышают его международную значимость. Тот факт, что Трамп в своем обращении 23 ноября поблагодарил как Президента Ильхама Алиева, так и Пашиняна отражает роль лидеров обеих стран в реализации проекта. Если сегодня Армения приступает к практической реализации проекта TRIPP, за этим стоят новые политические реалии, сложившиеся в регионе. А решающими факторами в их формировании стали военно-политическая Победа Азербайджана, решительная позиция Президента Ильхама Алиева и последовательное продвижение мирной повестки. В конечном итоге было бы неправильно рассматривать процесс, начавшийся 23 ноября в Армении, исключительно как этап закладки фундамента нового инфраструктурного проекта. Это проявление перехода от конфликта на Южном Кавказе к сотрудничеству, укрепления позиций Азербайджана на региональной транспортной карте и новых результатов стратегического курса, определенного Президентом Ильхамом Алиевым. Предпринимаемые сегодня шаги по открытию коммуникаций являются результатом новых реалий, созданных Азербайджаном", - добавил А. Гараев.