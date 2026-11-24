https://news.day.az/officialchronicle/1876834.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с заместителем премьер-министра Грузии - ВИДЕО

На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи главы государства с заместителем премьер-министра, министраом иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Как передает Day.Az в публикации говорится: