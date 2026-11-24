https://news.day.az/officialchronicle/1876834.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с заместителем премьер-министра Грузии - ВИДЕО На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи главы государства с заместителем премьер-министра, министраом иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Как передает Day.Az в публикации говорится:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с заместителем премьер-министра Грузии - ВИДЕО
На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи главы государства с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.
Как передает Day.Az в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили".
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