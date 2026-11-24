https://news.day.az/politics/1876833.html Азербайджан и Грузия работают над 18 новыми двусторонними документами - Джейхун Байрамов Повестка отношений между Азербайджаном и Грузией обширна. Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, передает Day.Az.
Азербайджан и Грузия работают над 18 новыми двусторонними документами - Джейхун Байрамов
Повестка отношений между Азербайджаном и Грузией обширна.
Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, передает Day.Az.
Министр отметил, что между двумя странами действуют 145 документов.
"Продолжается работа еще над 18 документами. В ближайшее время мы станем свидетелями их подписания", - добавил он.
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