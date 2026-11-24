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"Барселона" сделала символичную публикацию перед матчем с "Сабахом" в Баку - ФОТО

Испанская "Барселона" опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте еще один пост, посвященный первому приезду команды в столицу Азербайджана. Как передает Day.Az, каталонский клуб сопроводил публикацию следующими словами: "Впервые привозим наши цвета в Баку. Впервые в Баку. Открываем для себя новые места".