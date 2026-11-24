https://news.day.az/sport/1876836.html "Барселона" сделала символичную публикацию перед матчем с "Сабахом" в Баку - ФОТО Испанская "Барселона" опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте еще один пост, посвященный первому приезду команды в столицу Азербайджана. Как передает Day.Az, каталонский клуб сопроводил публикацию следующими словами: "Впервые привозим наши цвета в Баку. Впервые в Баку. Открываем для себя новые места".
Испанская "Барселона" опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте еще один пост, посвященный первому приезду команды в столицу Азербайджана.
"Барселона" сделала символичную публикацию перед матчем с "Сабахом" в Баку - ФОТО
Испанская "Барселона" опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте еще один пост, посвященный первому приезду команды в столицу Азербайджана.
Как передает Day.Az, каталонский клуб сопроводил публикацию следующими словами:
"Впервые привозим наши цвета в Баку. Впервые в Баку. Открываем для себя новые места".
Напомним, что 25 ноября "Барселона" встретится с бакинским "Сабахом" в матче Лиги чемпионов. Игра состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.
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