https://news.day.az/politics/1876837.html Стало известно число грузинских студентов в университетах Азербайджана Более 1100 граждан Грузии обучаются в университетах Азербайджана. Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, передает Day.Az.
Стало известно число грузинских студентов в университетах Азербайджана
Более 1100 граждан Грузии обучаются в университетах Азербайджана.
Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, передает Day.Az.
Министр отметил, что в обеих странах организуются молодежные лагеря.
"Все это наглядные примеры тесного сотрудничества. Сегодня мы обсудили наше взаимодействие в различных сферах", - отметил он.
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