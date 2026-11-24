В нескольких городах Ирана за последние дни зафиксированы массовые случаи отравления алкогольными напитками. В результате пострадали 356 человек, 20 из них скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на новостной портал государственного телевидения Ирана, об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны по вопросам лечения Саджад Резави, представив данные об отравлениях, зарегистрированных с 1 ноября по настоящее время.

По его информации, 187 пострадавших были госпитализированы, 142 человека уже выписаны из медицинских учреждений.

Резави также сообщил, что 80 пострадавшим был проведен диализ либо они продолжают получать соответствующее лечение. У 16 человек наблюдаются нарушения зрения, еще 33 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии.

Случаи отравления зарегистрированы в девяти городах страны. Средний возраст пострадавших составляет около 30 лет.

Заместитель министра здравоохранения призвал граждан незамедлительно обращаться за медицинской помощью при первых признаках возможного отравления. Он подчеркнул, что родственникам пострадавших необходимо внимательно следить за состоянием близких и не откладывать обращение в больницу до ухудшения симптомов.