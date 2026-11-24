В Турции на 90-м году жизни скончался бывший председатель Великого национального собрания (парламента), экс-министр иностранных дел и бывший председатель Республиканской народной партии Хикмет Четин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, 89-летний политик умер 24 ноября в больнице Стамбула, где проходил лечение.

Четин родился в 1937 году в районе Лидже провинции Диярбакыр. Окончил факультет политических наук Анкарского университета, после чего работал на различных должностях в Государственной плановой организации Турции.

В разные годы Четин занимал посты заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и председателя Великого национального собрания Турции.

С 18 февраля по 9 сентября 1995 года возглавлял Республиканскую народную партию.

После известия о смерти политика представители турецкого руководства выступили с соболезнованиями.

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш выразил глубокую скорбь в связи с кончиной Четина.

"С глубокой печалью узнал о смерти уважаемого Хикмета Четина, занимавшего различные государственные должности, в том числе пост председателя Великого национального собрания Турции. Да упокоит Аллах его душу. Выражаю соболезнования его семье, близким и всем, кто его любил", - написал Куртулмуш в социальных сетях.

Лидер "Новой партии" ("Йени парти") Озгюр Озель также выразил соболезнования, назвав Четина выдающимся государственным деятелем.

"Мы глубоко опечалены. Мы потеряли нашего дорогого председателя Хикмета Четина. Благодаря своим государственным качествам, политической культуре, знаниям и опыту он был для всех нас примером. В самые трудные дни он всегда находился рядом с нами", - отметил Озель.

По его словам, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Четин продолжал активно участвовать в политической жизни и поддерживать борьбу за демократию.

"Он обладал многолетним опытом, но по своему боевому духу был моложе всех нас. Мы были свидетелями его преданности, мужества и товарищества. Никогда тебя не забудем", - подчеркнул он.