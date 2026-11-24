"Сабах" провел заключительную тренировку перед матчем ЛЧ против "Барселоны" - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанский "Сабах", которому предстоит принять испанскую "Барселону" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА, провел предматчевую тренировку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Валдаса Дамбраускаса накануне встречи вышла на газон Бакинского олимпийского стадиона, где и состоится игра.
Первые 15 минут занятия были открыты для представителей СМИ. Футболисты начали тренировку с разминки, после чего выполнили различные упражнения.
После четырех матчей общего этапа турнира чемпион Азербайджана с тремя очками занимает 31-е место в турнирной таблице, тогда как каталонский клуб с девятью баллами идет на пятой строчке.
Завтрашняя встреча станет первой очной дуэлью между этими клубами в официальных турнирах.
Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.
Представляем кадры с тренировки "Сабаха", запечатленные фотокорреспондентом İdman.Biz.
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