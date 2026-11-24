Азербайджанский "Сабах", которому предстоит принять испанскую "Барселону" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА, провел предматчевую тренировку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Валдаса Дамбраускаса накануне встречи вышла на газон Бакинского олимпийского стадиона, где и состоится игра.

Первые 15 минут занятия были открыты для представителей СМИ. Футболисты начали тренировку с разминки, после чего выполнили различные упражнения.

После четырех матчей общего этапа турнира чемпион Азербайджана с тремя очками занимает 31-е место в турнирной таблице, тогда как каталонский клуб с девятью баллами идет на пятой строчке.

Завтрашняя встреча станет первой очной дуэлью между этими клубами в официальных турнирах.

Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.

Представляем кадры с тренировки "Сабаха", запечатленные фотокорреспондентом İdman.Biz.