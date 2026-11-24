В настоящее время Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние, благодаря чему жители могут наблюдать первое в этом году суперлуние.

Как передает Day.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию имени Насреддина Туси, сейчас Луна находится в фазе полнолуния, при которой ее диск полностью освещен.

"Сегодня Луна взошла в 16:44 на северо-востоке. При благоприятных погодных условиях наблюдать суперлуние можно будет на протяжении всей ночи", - отметили в обсерватории.

Там также сообщили, что второе и последнее в этом году суперлуние ожидается 24 декабря в 05:28.

Специалисты пояснили, что Луна совершает полный оборот вокруг Земли примерно за 27 дней. Поскольку ее орбита имеет эллиптическую форму, расстояние между двумя небесными телами постоянно меняется.

Ближайшая к Земле точка лунной орбиты называется перигеем, а наиболее удаленная - апогеем. Если полнолуние совпадает с периодом прохождения Луной перигея или происходит вблизи него, наблюдается суперлуние. При совпадении с апогеем возникает микролуние.

Расстояние от Земли до Луны в перигее составляет около 363 тысяч километров, а в апогее - примерно 405,5 тысячи километров.

Во время суперлуния спутник Земли может выглядеть примерно на 30% ярче и на 14% крупнее по сравнению с микролунием. Эта разница обусловлена изменением расстояния между Землей и Луной и не связана с какими-либо физическими изменениями самого небесного тела.

В обсерватории также пояснили, что при восходе Луна может казаться особенно большой из-за оптической иллюзии. Этот эффект усиливается, когда спутник находится на фоне зданий, деревьев и других объектов у горизонта.