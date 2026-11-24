Пассажиры, прибывшие 20 ноября рейсом Дубай-Баку, включая гражданина Азербайджана Эльдура Гусейнова, были приглашены на таможенный досмотр в соответствии со статьей 92-2.6 Таможенного кодекса. Процедура была необходима для проверки ввезенных ими вещей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, во время досмотра Эльдур Гусейнов отказался предъявить свои вещи для таможенного контроля, тем самым затруднив проведение проверки. По данным ведомства, гражданин выразил протест и повел себя агрессивно.

В связи с возникшими трудностями при проверке и идентификации вещей, а также для предотвращения задержки таможенных процедур, принадлежащий ему багаж был перемещен в другую зону таможенного контроля.

В ГТК сообщили, что в связи с несоблюдением гражданином правил этического поведения был составлен соответствующий акт, а материалы направлены в правоохранительные органы.

Кроме того, в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте с Эльдуром Гусейновым провели несколько встреч. В ходе бесед стороны подробно обсудили произошедшее, а гражданину разъяснили действующие правила таможенного контроля.