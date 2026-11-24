Нидерландский полузащитник испанской "Барселоны" Френки де Йонг поделился мнением об игровом стиле азербайджанского "Сабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на предматчевой пресс-конференции перед встречей пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в Баку хавбек отметил сильные стороны чемпиона Азербайджана.

"Анализируя соперника, я пришел к выводу, что "Сабах" - это команда, которая обычно старается выходить из обороны в атаку, строит игру от своих ворот и демонстрирует достаточно хороший футбол. Нам же, как и всегда, нужно показать качественную игру, чтобы добиться победы", - подчеркнул Френки де Йонг.

Напомним, что матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.