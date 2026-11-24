Узбекский полузащитник футбольного клуба "Сабах" Умарали Рахмоналиев поделился ожиданиями от предстоящего матча против испанской "Барселоны" в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на предматчевой пресс-конференции футболист подчеркнул, что верит в силы своей команды.

"Мне приятно видеть здесь журналистов, приехавших из Узбекистана. Завтра нас ждет очень интересная встреча. Мы верим в себя. Надеюсь, что болельщики будут поддерживать нас до самого конца. Мы постараемся сделать все от нас зависящее и выйдем на поле ради успешного результата", - отметил Рахмоналиев.

Напомним, что матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.