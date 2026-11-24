https://news.day.az/society/1876849.html

Скорость ветра в Баку достигла 24 м/с

В ряде районов Азербайджана наблюдается усиление ветра. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове скорость юго-западного ветра достигает 24 м/с. В Кяльбаджаре и на Шахдаге порывы ветра усиливаются до 20 м/с, в Гобустане - до 19 м/с, в Хыналыге - до 18 м/с, а в Хызы - до 17 м/с.