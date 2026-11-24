Главный тренер футбольного клуба "Сабах" Валдас Дамбраускас поделился ожиданиями от предстоящего матча против испанской "Барселоны" в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на предматчевой пресс-конференции литовский специалист отметил, что его команда постарается навязать сопернику достойную борьбу.

"Завтра мы должны выйти на поле и получить удовольствие от игры. В мире нет никого, кто бы не знал "Барселону". Как главному тренеру мне сложно найти какие-либо слабые места у этой команды. Но мы постараемся достойно побороться", - заявил Дамбраускас.

Тренер также подчеркнул, что отсутствие Ламина Ямаля, не прилетевшего в Баку из-за травмы, существенно не скажется на игре каталонцев:

"То, что Ламин Ямаль не приехал, стало плохой новостью для наших местных болельщиков. Это фигура, с которой считаются в мировом футболе. Но я думаю, что его отсутствие ничего не изменит для "Барселоны" - каждый игрок в ее составе является звездой. На мой взгляд, наши футболисты в детстве мечтали сыграть против "Реала" и "Барселоны".

Литовский наставник высказался и о разнице в классе между соперниками, а также о значении этой игры для своей карьеры:

"Даже если мы сделаем все от нас зависящее, дотянуть до уровня одной из сильнейших команд мира невозможно. Нам еще нужно расти. Этот матч не станет самым главным в моей карьере, потому что для меня важны все игры. Однако забить гол такой команде, как "Барселона", стало бы отличной мотивацией".

Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.