https://news.day.az/world/1876845.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Мугла, в районе Милас, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Как передает Day.Az, об этом проинформировала обсерватория Кандилли. По данным обсерватории, очаг землетрясения находился на глубине 6,5 километра.
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Мугла, в районе Милас, произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Как передает Day.Az, об этом проинформировала обсерватория Кандилли.
По данным обсерватории, очаг землетрясения находился на глубине 6,5 километра.
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