кто на самом деле подписал петицию против Азербайджана в ОБСЕ

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как сорок шесть "титанов" пытаются преградить Азербайджану путь в кресло председателя ОБСЕ.

Day.Az представляет публикацию:

Сорок шесть (а если быть совсем точным - сорок пять с половиной, но к этой занимательной арифметике мы еще вернемся) "титанов" правозащитной мысли собрались с духом и выдали миру "судьбоносную" петицию: во что бы то ни стало преградить Азербайджану путь в кресло председателя ОБСЕ.

Видимо, действовать приходилось в авральном режиме: счет явно шел на секунды. Судя по всему, спасать мир требовалось настолько экстренно, что на жалкую клавишу "пробел" у составителей времени категорически не осталось. Пальцы при этом ходили ходуном от праведного гнева, и в результате этих титанических усилий на свет появились удивительные организации-кентавры: HouseFoundation, RightsCentre и загадочный гибрид Info -Norway.

Впрочем, на фоне того, что происходит дальше, даже эти "новые" названия меркнут: таинственный Turmenistan в самом финале списка и вовсе тянет на Нобелевскую премию по географии. Выходит, где-то в недрах Центральной Азии возникло новое государство, о котором до сих пор не подозревал никто, кроме авторов петиции. Настоящий научный прорыв!

Отдельного разбора на этом фоне заслуживает особый "креатив" составителей - та самая арифметика, упомянутая в начале. Чтобы голос Киева звучал как иерихонская труба, украинский "Центр гражданских свобод" решили вписать в список дважды - под номерами семь и восемь. И логика тут железная: зачем мелочиться, если аргументы выглядят бледновато и подписантов можно просто клонировать?

"Разобравшись" с географией и математикой, авторы не менее виртуозно расправились и с законами физики, а конкретно - со временем. Сначала предлагают обсудить некий туманный "октябрь" (угадайте-ка год сами!), а затем без всякого предупреждения швыряют в июнь 2026-го...

Ну что же... Выразили "решительное несогласие", поставили подпись (сразу две - для надежности) и с глубоким чувством выполненного долга отправились дальше спасать человечество. От опечаток, клонов и новооткрытых стран человечество спасут как-нибудь в следующий раз. А пока мир может спать спокойно: стражи демократии на посту. Правда, иногда сквозь сомкнутые веки и с зажатой клавишей "пробел".