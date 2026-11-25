На крупнейшем польском специализированном портале Defence24, посвященном оборонной промышленности, вооруженным силам, безопасности и геополитике, опубликована статья Адама Шверовского под заголовком "Экспансия Roketsan: турецкая компания с сильным предложением на рынке Азербайджана".

Как передает Day.Az, в статье анализируются широкая презентация вооружений турецкого оборонного гиганта Roketsan на выставке ADEX-2026 в Баку и планы компании по началу локального производства в Азербайджане.

Компания представила широкий арсенал, включающий боеприпасы для беспилотников (MAM-L, MAM-T), противотанковые ракеты (Karaok, OMTAS), системы борьбы с дронами (PUSU), а также дальнобойные и противокорабельные ракеты (Khan, ATMACA, ÇAKIR).

В качестве ключевого стратегического момента автор выделяет начало локального производства 122-мм ракет в Азербайджане на первом этапе деятельности дочерней компании Roketsan - Azroksan.

Генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи подчеркнул, что тесные связи между Турцией и Азербайджаном с каждым днем укрепляются, в том числе в оборонной сфере.

Он также отметил, что Azroksan начнет производство сразу после завершения строительства производственных объектов.

"Мы рассматриваем наше сотрудничество в рамках оборонной промышленности Азербайджана не только как поставку продукции. Мы придаем огромное значение поддержке развития местных производственных возможностей и дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между нашими странами. Наша деятельность в сфере локального производства, осуществляемая через Azroksan - нашу дочернюю компанию в Азербайджане, - является важной составляющей этого подхода", - сказал он.

По мнению автора, этот шаг свидетельствует о том, что военное сотрудничество двух стран выходит за рамки закупки и продажи вооружений и переходит к передаче технологий и укреплению потенциала отечественной оборонной промышленности Азербайджана.