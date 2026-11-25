В рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 состоялись пять встреч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, лондонский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" - 1:1.

Счет на 10-й минуте открыл нападающий хозяев Виктор Дьекереш. На 55-й минуте полузащитник немецкой команды Максимилиан Байер восстановил равновесие.

В другом матче "Манчестер Сити" сумел уйти от поражения в противостоянии с итальянским "Наполи" - 2:2.

На 59-й минуте Расмус Хойлунд вывел гостей вперед, однако спустя восемь минут Аюб Буадди сравнял счет. На 79-й минуте Ноа Ланг вновь обеспечил преимущество неаполитанцам. Окончательный результат на 86-й минуте установил Райан Шерки.

Испанский "Бетис" одержал победу над словацким "Слованом" со счетом 2:0. Оба мяча забил Кучо Эрнандес, отличившийся на 43-й и 57-й минутах.

После этой победы "Бетис" набрал 12 очков и находится в зоне выхода в 1/8 финала. "Слован" остается единственной командой турнира, которая пока не набрала ни одного очка, занимая последнее, 36-е место.

Норвежский "Буде-Глимт" на своем поле минимально обыграл австрийский ЛАСК - 1:0. Победный мяч на второй компенсированной минуте забил Андреас Хельмерсен.

Норвежский клуб с семью очками поднялся на 16-е место, тогда как ЛАСК с шестью баллами занимает 18-ю позицию.

В еще одной встрече турецкий "Галатасарай" дома победил английскую "Астон Виллу" - 1:0. Единственный гол на 77-й минуте забил Дениз Гюль.

После пяти туров "Галатасарай" набрал девять очков и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы. "Астон Вилла", также имеющая девять баллов, занимает седьмое место.

ГОЛЫ

Арсенал-Боруссия

Манчестер Сити-Наполи

Бетис-Слован

Буде-Глимт-Ласк

Галатасарай-Астон Вилла