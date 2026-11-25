Ошибка при загрузке Windows необязательно может означать, что сломалась именно операционная система (ОС). Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов медиа, проблемы с включением компьютера не всегда связаны с ОС. В материале говорится, что после нажатия кнопки питания материнская плата проверяет процессор, оперативную память, видеокарту и другие компоненты, и после этого уже запускает систему. Специалисты назвали способы отличить поломку персонального компьютера (ПК) от сбоя Windows.

Авторы рассказали, что если после включения устройства экран остается черным, а логотип производителя не появляется, то Windows, скорее всего, ни при чем. В такой ситуации они рекомендовали проверить оперативную память, видеокарту, блок питания и материнскую плату. Если же компьютер показывает логотип производителя, а проблема возникает уже при появлении значка Windows, то причиной могут быть поврежденные системные файлы, драйверы или неудачно установленное обновление.

Если компьютер все же запустился, но окно входа или рабочий стол Windows не загрузились, то специалисты рекомендовали запустить утилиту "Среда восстановления Windows". В ней можно воспользоваться функциями "Восстановление при загрузке", "Восстановление системы" и "Удалить обновления". Журналисты посоветовали сначала попробовать безопасный режим, удалить последнее обновление и воспользоваться восстановлением при загрузке. Если это не помогает, то стоит переустановить ОС.