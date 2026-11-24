Израиль и США готовятся к возможной военной операции против Ирана
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран разрабатывает химическое оружие и об этом известно как Израилю, так и США.
Как передает Day.Az, об этом Кац заявил на специальном пресс-брифинге в Тель-Авиве.
По словам Каца, силы Израиля и США ведут подготовку к возможному удару по Ирану. Он отметил, что окончательное решение о нанесении удара примет Президент США Дональд Трамп.
Министр также отметил, что в случае начала войны между Израилем и Ираном предполагается, что "Хезболла" не присоединится к этим военным действиям.
Кац также утверждал, что на территории США действуют связанные с Ираном ячейки, которые пытаются выбрать в качестве целей высокопоставленных лиц, включая Трампа.
Министр обороны Израиля добавил, что планы совместного удара израильской армии и Центрального командования США (CENTCOM) по Ирану готовы, а решение о начале операции зависит от Трампа.
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