https://news.day.az/sport/1876865.html "Барселона" провела финальную тренировку в Баку - ВИДЕО Испанская "Барселона" продолжила в Баку подготовку к матчу общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Сабаха". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Ханса-Дитера Флика провела тренировку на Бакинском олимпийском стадионе, где и состоится предстоящая игра.
"Барселона" провела финальную тренировку в Баку - ВИДЕО
Испанская "Барселона" продолжила в Баку подготовку к матчу общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Сабаха".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Ханса-Дитера Флика провела тренировку на Бакинском олимпийском стадионе, где и состоится предстоящая игра.
Первые 15 минут предматчевого занятия каталонского клуба были открыты для представителей СМИ. Футболисты начали тренировку с разминки, после чего приступили к выполнению различных упражнений.
Напомним, что матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября и начнется в 21:45.
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