Испанская "Барселона" продолжила в Баку подготовку к матчу общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Сабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Ханса-Дитера Флика провела тренировку на Бакинском олимпийском стадионе, где и состоится предстоящая игра.

Первые 15 минут предматчевого занятия каталонского клуба были открыты для представителей СМИ. Футболисты начали тренировку с разминки, после чего приступили к выполнению различных упражнений.

Напомним, что матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября и начнется в 21:45.