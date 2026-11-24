https://news.day.az/sport/1876871.html Аршавин в Баку - ФОТО Голкипер сборной Азербайджана и футбольного клуба "Карабах" Шахруддин Магомедалиев встретился с известным российским экс-футболистом Андреем Аршавиным. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, вратарь опубликовал в своих социальных сетях фотографии со встречи, которая состоялась в Баку.
Аршавин в Баку - ФОТО
Голкипер сборной Азербайджана и футбольного клуба "Карабах" Шахруддин Магомедалиев встретился с известным российским экс-футболистом Андреем Аршавиным.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, вратарь опубликовал в своих социальных сетях фотографии со встречи, которая состоялась в Баку.
Бывший игрок английского "Арсенала" прибыл в Азербайджан, чтобы посмотреть матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной".
Отметим, что встреча состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.
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