Автор: Тофик Аббасов

Представленный 23 ноября к обсуждению проект новой Конституции переводит внутриполитическую борьбу в Ереване в фазу прямой мобилизации перед возможным референдумом. С точки зрения Баку, происходящее стоит рассматривать не как автоматический переход от неприятия документа к массовым протестам, а как пересечение трех самостоятельных линий: тактики парламентской и внепарламентской оппозиции, конфликта вокруг Армянской апостольской церкви и контригры Никола Пашиняна.

Ключевой вопрос ближайших недель - сумеют ли противники реформы свести разрозненные обиды к единому мобилизационному лозунгу и удержать уличную динамику, а также насколько глубоко в этот сюжет окажется втянута церковная иерархия.

1. Оппозиция переходит к улице и цепляется за ярлык

Оппозиция уже обозначила переход от парламентских споров к планам вывести сторонников на улицы. Еще 9 ноября антиправительственные силы начали агитацию против новой Конституции, выходя к жителям Еревана, в том числе в метро, а двенадцать оппозиционных групп объявили об объединении усилий против реформы. 20 ноября секретарь фракции "Сильная Армения" Тигран Абрамян прямо заявил, что план противников власти включает парламентские и уличные протесты. После публикации текста 23 ноября обе оппозиционные фракции вновь отказались поддержать инициативу премьера, назвав документ навязанным Баку.

Главный инструмент этой кампании - формула "Конституция Алиева". Она позволяет перевести спор об исключении отсылки к Декларации независимости 1990 года (и через нее - к акту 1989 года об объединении с Нагорным Карабахом) из юридической плоскости в эмоциональную: "национальное достоинство", "суверенитет" и "внешний диктат".

Однако у этой стратегии есть две уязвимости:

Цена вопроса для избирателя. Пашинян привязывает реформу к осязаемому результату - подписанию и ратификации мирного соглашения с Азербайджаном и переходу к региональной нормализации. Оппозиции придется объяснять обществу, почему сохранение прежней спорной формулировки важнее реального завершения конфликта.

Фрагментация оппонентов. Совпадение в неприятии реформы между фракцией "Армения" Роберта Кочаряна, "Сильной Арменией" Самвела Карапетяна и другими группами еще не означает согласия по вопросу о будущем руководстве страны, тактике протеста и допустимых компромиссах. Объединение против проекта пока не доказывает наличия единого центра.

2. Церковь: самостоятельный конфликт, накладывающийся на конституционный

Церковный фактор способен придать протестам не только политическую, но и символическую, национально-идентичную окраску. Однако важно учитывать хронологию: противостояние властей и руководства Армянской апостольской церкви вызрело до публикации проекта Конституции и развивается по собственной логике.

В 2024 году архиепископ Баграт Галстанян возглавил массовое протестное движение против передачи Азербайджану ряда приграничных сел, фактически превратившись в публичного лидера кампании за отставку Пашиняна. В июне 2025 года конфликт перешел на уровень прямого противостояния премьера с католикосом Гарегином II, ухода которого потребовал глава правительства.

В 2025-2026 годах последовали уголовные дела против ряда высокопоставленных церковных иерархов. Архиепископ Микаэл Аджапахян был осужден по делу о призывах к свержению власти, но апелляционный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Баграт Галстанян находится под домашним арестом и ожидает суда по обвинениям, связанным с попыткой переворота и подготовкой массовых беспорядков. В августе 2026 года началось судебное разбирательство в отношении самого католикоса Гарегина II и шести священнослужителей по обвинению в неисполнении судебного решения о восстановлении в должности епископа Геворга Сарояна. Стороны обвинения и защиты трактуют эти процессы диаметрально противоположно - от исполнения закона до вмешательства государства во внутреннюю жизнь Церкви.

Обобщать всю Церковь как единый политический лагерь было бы неверно. Но у политизированной части иерархии уже есть собственный мотив для противостояния правительству, и конституционная реформа может стать дополнительной площадкой этого конфликта. Наиболее вероятны три линии поведения:

Морально-историческая критика реформы. Церковь может обойтись без прямых призывов к смене власти, поставив вопрос о недопустимости отказа от Декларации независимости 1990 года и сохранения исторической памяти, тем самым придавая протесту дополнительную легитимность.

Пересечение с реваншистской повесткой. Тема "арцаха" и критика итогов урегулирования могут объединить часть духовенства и националистически настроенные политические группы вокруг сопротивления новому курсу.

Ставка на защиту автономии Церкви. Это наиболее удобная для Эчмиадзина линия: она позволяет выйти за рамки спора о Конституции и представить действия властей как посягательство на авторитетный национальный институт. На эту тему способны откликнуться даже те граждане, кто не разделяет реваншистские взгляды - показательно, что в сентябре 2026 года обе парламентские оппозиционные фракции уже выступили против парламентского расследования деятельности Церкви.

На момент подготовки анализа подтвержденных официальных заявлений католикоса Гарегина II или Святого Эчмиадзина конкретно по опубликованному 23 ноября проекту Конституции нет, поэтому их прямое участие в кампании остается прогнозом, а не установленным фактом.

3. Парламентская арифметика и контригра Пашиняна

В парламенте у правящей партии 64 мандата из 105, тогда как для вынесения проекта на референдум необходимо 70 голосов. Нехватка шести голосов и отказ обеих оппозиционных фракций их предоставить превращают процедуру в инструмент политической эквилибристики.

Пашинян отвечает на это жесткой политической тактикой, которая строится на четырех элементах:

Противопоставить формуле "Конституция Алиева" выбор между миром и продолжением конфликта. Связав принятие новой Конституции с подписанием и ратификацией мирного соглашения с Азербайджаном, премьер поставил на кон собственную политическую репутацию.

Переложить ответственность за тупик на оппозицию. Предложение предоставить шесть голосов для референдума - с обещанием уйти в отставку в случае отклонения проекта гражданами и не выдвигаться на следующих выборах при его принятии - позволяет власти утверждать, что именно оппоненты препятствуют волеизъявлению избирателей.

Использовать угрозу досрочных выборов как рычаг давления. Руководитель фракции "Гражданский договор" Арусяк Манавозян 23 ноября прямо допустила проведение досрочных парламентских выборов, если оппозиция заблокирует референдум.

Продолжать институциональное давление на церковное руководство, настаивая, что Церковь не может находиться вне закона, но стараясь не спровоцировать эффект "гонений", способный резко расширить уличную базу протеста.

4. Четыре сценария развития ситуации

Дальнейшее развитие противостояния вокруг новой Конституции может пойти по четырем основным сценариям:

Сценарий 1. Контролируемая уличная мобилизация (наиболее вероятный на старте). Оппозиция разворачивает информационную кампанию, проводит митинги в Ереване и регионах, подключает ресурсы диаспоры и националистических групп, пытаясь увязать текст Конституции с темой внешнего диктата и безопасности. Главным показателем здесь станет не численность разовой акции, а способность удерживать регулярную повестку и сформировать единую платформу.

Сценарий 2. Подключение церковного фактора. Если Гарегин II и влиятельные епископы открыто выступят против проекта, спор выйдет за рамки партийного противостояния и превратится в движение за защиту традиционных институтов. Впрочем, находясь под серьезным правовым давлением, руководство Церкви может сначала выбрать осторожное дистанцирование от проекта и усилить критику лишь в том случае, если протесты приобретут масштабный характер.

Сценарий 3. Перевод кризиса в досрочные парламентские выборы. Если парламентская блокировка сохранится, Пашинян может пойти на досрочное голосование. В этом случае выборы фактически превратятся в референдум о доверии мирному курсу правительства и отказе от прежней риторики. Для оппозиции это шанс сделать Конституцию главной темой кампании, но одновременно и серьезный риск из-за отсутствия единого лидера и согласованной альтернативной программы.

Сценарий 4. Затяжной политический кризис. Эскалация возможна при совпадении нескольких условий: открытой поддержки протестов со стороны Церкви, преодоления внутренних разногласий в оппозиции, расширения социальной базы недовольства и жестких ошибок властей при разгоне акций или новых задержаниях духовенства. Пока такой вариант не выглядит неизбежным, но сочетание парламентского тупика, церковного конфликта и националистической риторики создает почву для серьезной турбулентности.

5. Оценка из Баку: юридическая ясность и внутренний выбор Армении

Наиболее вероятным на первом этапе представляется наращивание протестной активности с попыткой свести оппозиционные партии и часть церковной иерархии вокруг неприятия нового Основного закона. Однако ставить на немедленное повторение массовых выступлений 2024 года оснований мало: тогда существовал конкретный территориальный повод вокруг приграничных сел и узнаваемый уличный лидер Баграт Галстанян. Сейчас оппозиции сложнее доказать широким слоям общества, что юридическая правка преамбулы затрагивает их повседневные интересы, и предложить убедительную альтернативу курсу правительства. Главная неопределенность остается в позиции Церкви: прямое включение Гарегина II и епископов придаст протесту общенациональный резонанс, тогда как ограничение риторики темой невмешательства государства в церковные дела заметно сузит потолок мобилизации.

Для Баку принципиальная сторона вопроса уже прояснена. Глава МИД Джейхун Байрамов четко обозначил позицию Азербайджана: в опубликованном 23 ноября проекте новой Конституции отсутствуют территориальные претензии, и текущая редакция документа в этом смысле Баку полностью устраивает. После окончательного закрытия конституционного вопроса препятствий для подписания мирного соглашения не остается.

Все остальное - форма обсуждения, парламентские баталии, тактика оппозиции или позиция духовенства - в Баку рассматривают исключительно как внутреннее дело самой Армении и предмет дискуссии армянского общества.

В этом контексте риски для мирного процесса связаны не с содержанием представленного текста, а с тем, как пройдет его утверждение внутри Армении:

Риск затягивания сроков , если парламентская блокировка или уличная турбулентность отложат проведение референдума и, соответственно, подписание мирного договора.

Попытки стигматизировать мирную повестку , если оппозиции удастся навязать части общества восприятие конституционной реформы как уступки, а не прагматичного шага к стабильности.

Сохранение реваншистской инерции, когда даже после обновления Основного закона отдельные политические и церковные круги продолжат воспроизводить конфронтационную риторику в общественном поле.

За чем следить в ближайшие недели

Чтобы понять, по какой траектории пойдет ситуация в Ереване, в ближайшие недели стоит отслеживать несколько ключевых маркеров:

Заявление Гарегина II и Святого Эчмиадзина по проекту Конституции - покажет реальную степень вовлеченности Церкви в конституционный спор.

Публичную позицию епископов и новые процессуальные шаги по делам духовенства - индикатор того, усиливается ли слияние церковного конфликта с уличной повесткой и не перерастает ли ситуация в острый кризис.

Появление единого оппозиционного штаба - маркер того, способны ли противники реформы преодолеть внутренние противоречия и перейти от разрозненных акций к организованной кампании.

Официальные решения по досрочным выборам и общественную реакцию на текст проекта - покажут, переводит ли власть конституционный тупик в электоральную плоскость и какой отклик находит в обществе связка между новой Конституцией и окончательным миром.

В конечном счете новая Конституция становится для Армении не только юридическим инструментом завершения многолетнего конфликта с Азербайджаном, но и проверкой способности Еревана перестроить свою государственную модель. С позиции Баку необходимый правовой ориентир в опубликованном проекте уже зафиксирован - дальнейший выбор остается за самой Арменией и ее обществом.