Авторитетное испанское спортивное издание Mundo Deportivo опубликовало видеорепортаж из Баку в преддверии матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и каталонской "Барселоной".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, прибывший в столицу Азербайджана вместе с испанским клубом специальный корреспондент издания Жоан Поки обратил особое внимание на холодную и ветреную погоду в Баку, отметив, что в день игры порывы ветра местами могут достигать 100 километров в час.

В другом материале, посвященном погодным условиям, издание подчеркивает, что помимо длительного перелета, серьезным испытанием для "Барселоны" может стать местный климат.

По данным Mundo Deportivo, сегодня скорость ветра в Баку временами достигала 70 км/ч, а 25 ноября ожидается его дальнейшее усиление - наиболее сильные порывы прогнозируются с 09:00 до 16:00. При этом ближе к стартовому свистку ветер должен утихнуть до 8-20 км/ч.

Кроме того, испанские журналисты отмечают вероятность осадков и низкую температуру: во время матча вероятность дождя оценивается в 85 процентов, температура воздуха составит плюс четыре градуса, однако по ощущениям она будет ниже нуля.